Frietje van parksnackbar mag niet meer: gasten zijn ‘de dupe’ van conflict tussen Peter Gillis en Arnhem

Update Brand, storing en kapotte wc’s: reizigers van Corendon achter­volgd door pech en ‘schandali­ge afhande­ling’

Reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij Corendon en vooral hun reizigers worden achtervolgd door pech en narigheid. Deze week ging het op drie plekken mis. Passagiers klagen steen en been, vooral over het gebrek aan hulp van Corendon als het misgaat. Het bedrijf zegt sorry.