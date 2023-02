Frits (63) overleed na val met fiets over balk die in Amsterdamse Bos werd neergelegd: ‘Het was een moordwapen’

Frits van de Voort (63) viel met zijn mountainbike over een houten balk die ineens op het parcours lag in het Amsterdamse Bos. Volgens de politie zou de balk mogelijk opzettelijk zijn neergelegd. Justitie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de tip die leidt tot opheldering. ,,Het was een moordwapen.”

Een afdaling in het bos had in mei 2020 desastreuze gevolgen voor de tot dan toe kerngezonde Frits. De senior purser van de KLM botste hard op de balk, werd gelanceerd en brak onder andere vier nekwervels. ,,Hij had geen kans om uit te wijken”, vertelt zijn weduwe Esther Heida (56) vanavond in het programma Opsporing Verzocht. ,,Het was een moordwapen, zo noem ik het.”

De 63-jarige mountainbiker uit Amsterdam overleed afgelopen oktober. Na de val over de balk op 29 mei 2020 raakte hij blijvend verlamd. Ondanks zijn complete hoge dwarslaesie leed hij aan ernstige zenuwpijnen. Hij vocht met alles wat hij in zich had, ook voor zijn vrouw en zoon.

Alles aangetast

De Amsterdammer kon niet meer lopen. Na 2,5 jaar revalidatie, zonder uitzicht op verbetering en met veel pijn, koos hij voor euthanasie. ,,Hij kreeg steeds meer last van wondjes en zenuwpijn. Hij lag wekenlang in bed in dezelfde houding. Alsof hij continu opgebaard lag”, vertelt zijn vrouw, die stewardess is. ,,Ik kon hem niet meer aanraken; alles was aangetast door de zenuwpijn. Hij keek me aan en zei: ‘Es, dit gaat niet meer.’ Ik wilde hem niet kwijt. Liever een gehandicapte man dan geen man.”

Maar hij kon en wilde niet verder. Met een glimlach op zijn gezicht en in het bijzijn van zijn vrouw, zoon en naasten overleed Van der Voort op 63-jarige leeftijd. ,,Zijn laatste woorden waren ‘welterusten’.”

Boze blikken

Het slachtoffer fietste in coronatijd bijna dagelijks met een groep vrienden door het Amsterdamse Bos. De sportscholen waren gesloten tijdens de eerste lockdown, dus zochten ze het bos op. Af en toe zorgde dit volgens de politie voor boze blikken van wandelaars en aanvaringen met discussies over de vraag of mountainbiken wel of niet is toegestaan. ,,Een aantal wandelaars had grote frustraties”, aldus een woordvoerster van de politie, die benadrukt dat mountainbiken niet is verboden in het bos. Wel moeten de beoefenaars altijd rekening houden met wandelaars.

Zo’n tien minuten voordat Van de Voort ten val kwam, heeft hij de afdaling ook al gereden als opwarmronde. Op dat moment lag de balk er nog niet. Vermoedelijk is de balk er aan het begin van de middag door één of meerdere personen neergelegd. ,,De afgelopen jaren heeft de politie al veel onderzoek in en rond het Amsterdamse Bos gedaan om de toedracht van het fietsongeluk duidelijk te krijgen”, aldus de politie. Door tipgeld uit te loven hoopt de politie meer te weten te komen.

Opsporing Verzocht besteedde vanavond aandacht aan de zaak.

Volledig scherm De balk werd vermoedelijk met opzet neergelegd © Opsporing Verzocht

