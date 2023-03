Frits van Eerd keert niet terug bij Jumbo, vertrouweling Ton van Veen definitieve opvolger

De in opspraak geraakte Jumbo-topman Frits van Eerd keert definitief niet terug in de directie van het supermarktbedrijf. Ton van Veen, die al tijdelijk de leiding op zich had genomen, is definitief benoemd tot bestuursvoorzitter.

Jumbo zat met de aansturing van het bedrijf in zijn maag, sinds voormalig topman Frits van Eerd terugtrad. Hij is sinds september vorig jaar verdachte in een grootschalige fraudezaak. Die strafzaak gaat onder meer over sponsorcontracten in de motorsport, waarmee de supermarkt inmiddels is gestopt. Bij een inval in Van Eerds woonhuis werden grote bedragen contant geld gevonden.

Van Eerd komt definitief niet terug, zo meldt Jumbo nu in een persbericht, ook niet als hij later onschuldig blijkt. Als aandeelhouder blijft hij wel ‘nauw betrokken bij belangrijke strategische ontwikkelingen binnen Jumbo’.

Fiod-inval

Sinds de Fiod-inval was de informatie over het lot van de gevallen topman vanuit Jumbo summier. Voormalig financieel topman Ton van Veen leidde de directie voorlopig, zo maakte Jumbo bekend vlak na de inval. Hij deed dit eerst op tijdelijke basis, maar is nu definitief benoemd tot bestuursvoorzitter.

De keuze voor Van Veen is logisch: hij is bijna 20 jaar werkzaam bij Jumbo, en is vertrouweling van de familie. Grondlegger Karel van Eerd, de vader van Frits, nam Van Veen ooit zelf aan. Als financieel directeur was Van Veen betrokken bij alle overnames van Jumbo, dat in relatief korte tijd het tweede grootste supermarktbedrijf van Nederland werd. Hij is bovendien voorzitter van Mississippi Ventures, het investeringsvehikel van de familie, waarmee onder meer Hema werd overgenomen.

Familie

In februari 2022 nam Van Veen juist wat meer afstand van de supermarkt. Zijn rol als financieel directeur ruilde hij in voor een een plek in de Raad van Commissarissen. Hij nam ook zitting in andere commissariaten, bij onder meer PSV en schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma. Dat Van Veen ooit ceo zou worden, lag ook nooit voor de hand; dat leek voorbehouden aan leden van de familie.

,,Frits was vast van plan om nog jarenlang aan het roer te blijven, maar dat veranderde toen het noodlot voor hem toesloeg’’, zegt retailexpert Rupert Parker Brady, die een boek over Jumbo schreef. ,,Ik kan me voorstellen dat Van Veen het niet aantrekkelijk vond om jarenlang in zijn schaduw te werken. De situatie werd opeens heel anders.’’

Volgens Parker Brady is Van Veen geliefd, zowel op het hoofdkantoor als bij de franchisers. ,,Hij heeft een luisterend oor, regeert niet vanuit een apenrots. En misschien is het ook niet niet zo slecht wat er nu gebeurt: Jumbo is een multinational, dat kun je niet meer als familie besturen.’’

De invloed van de familie blijft echter volop aanwezig. Samen met zijn zussen Colette en Monique blijft Frits eigenaar van het bedrijf. Colette van Eerd wordt bovendien de nieuwe president-commissaris, en volgt daarmee haar vader Karel op, die vorig jaar overleed.

Omslag

Sinds Van Veen aantrad als ceo (eerst tijdelijk en nu dus definitief) lijkt Jumbo bezig aan een bredere omslag binnen het bedrijf. Jumbo zegt meer te willen gaan doen aan duurzaamheid: de supermarkt wil bijvoorbeeld proberen klanten aan een meer plantaardig dieet te helpen, meer winkels moeten van het gas af en meer bezorgbusjes moeten elektrisch gaan rijden.

Juist over de maatschappelijke koers van het bedrijf kreeg Jumbo de laatste maanden veel kritiek, zeker ook door een mislukte commercial voor het WK voetbal in Qatar. Jumbo is zelden voorloper op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Vaak moet het die eer juist laten aan concurrenten als Lidl en Albert Heijn.

Van Veen heeft aangegeven werk te willen maken van de maatschappelijke koers van het bedrijf. Het stopzetten van de motorsportsponsoring was de eerste stap; juist door sponsoring van motorsportteams kwam Jumbo in de problemen. De witwaszaak waarin Van Eerd verdachte is, draait onder meer om sponsorcontracten in die sport.

Volgens Parker Brady blijft voldoende werk over voor Van Veen: ,,Jumbo was 20 jaar lang een succesnummer, beleefde groei na groei. Het was de lieveling van het publiek, maar ligt nu opeens op z’n rug. Van Veen moet weer het vertrouwen geven dat Jumbo een gezonde toekomst tegemoet gaat.’’

