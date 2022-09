Frustraties TU Delft verdwenen als sneeuw voor de zon na winst solarrace

,,Echt geweldig, we hebben alles vandaag goed gedaan, we zijn ontzettend trots.” Bij de finish in Kaapstad kunnen coureurs Dries Borstlap en Laurens de Boer nog nauwelijks geloven dat zij met hun Brunel Solar Team hebben gewonnen.

De euforie is begrijpelijk. Na acht dagen racen in de Sasol Solar Challenge met ruim 4000 afgelegde kilometers dwars door Zuid-Afrika, waren de marges flinterdun. Zonneauto Nuna vertrok vrijdagochtend met slechts 10 kilometer voorsprong op de zuiderburen. Donderdag wist het Belgische Agoria nog 20 kilometer in te lopen.

Even leek de buit al vroeg binnen: rond het middaguur viel de Belgische BluePoint Atlas stil met pech. Problemen met de accu. Pas ruim een half uur later was de zonneauto weer opgelapt. Het leek de nekslag voor de Belgen, maar het team perste er nog een uiterste krachtinspanning uit.

,,De Belgen hebben het slim gespeeld en alles geprobeerd om ons te verslaan”, complimenteerde teamcaptain Sanne Vilters. ,,Er had maar iets mis hoeven te gaan bij ons en ze hadden nog gewonnen.” Uiteindelijk wist het Brunel Solar Team echter met een kleine 40 kilometer voorsprong als eerste te eindigen.

Volledig scherm De studenten van het Brunel Solar Team gaan uit hun dak direct na de finish in de Sasol Solar Challenge in Kaapstad. © Jorrit Lousberg/Light at Work Ph

Impopulair

Het was een passend slot van een spannende week. De zonneauto's van Nederland en België bleken in Zuid-Afrika vrijwel gelijkwaardig. De eerste dag van de Sasol Solar Race pakten de Delftse studenten een flinke voorsprong. De concurrenten uit Leuven kwamen de volgende twee dagen echter sterk terug en namen de leiding over. Toen sloeg het Brunel Solar Team weer toe, maar de voorsprong bleek minimaal.

De verhoudingen tussen beide teams bekoelden ondertussen snel. De afgelopen week had het Belgische Agoria zich in toenemende mate impopulair gemaakt. De Belgen stapten meermaals naar de organisatie voor vermeende Nederlandse overtredinkjes. De regels tijdens coureurswissels en stops zijn namelijk streng, een foutje is snel gemaakt. Zo zou bij een Delftse wissel illegaal een flesje water zijn aangegeven aan de coureur.

Quote Belgen hebben het heel slim gespeeld en hebben alles geprobeerd om ons te verslaan Teamcaptain Sanne Vilters

De Delftse studenten counterden de beschuldiging met videobeelden van een eerdere Belgische overtreding, die achter de hand was gehouden. ,,Niemand is perfect, ook wij niet. Maar als andere teams klagen dan verdedigen wij ons,” zei teamlid Sarah Bennink Bolt ferm.

Donderdag bereikte de spanning een kookpunt toen Agoria gedurende de dag meermaals de geldende snelheidslimieten negeerde. Het Nederlandse solarteam stapte daarop naar de organisatie. ,,Dit kan echt niet en geeft een oneigenlijk voordeel”, foeterde teamcaptain Sanne Vilters. ,,We rijden op de openbare weg en houden ons netjes aan de regels.” De organisatie weigerde echter het Belgische Agoria met een fikse achterstand de laatste dag in te sturen. Het zorgde voor ergernis bij de Nederlanders.

Volledig scherm Ouders van de studenten in het Brunel Solar Team wachten hun kind op bij de finish in Kaapstad. © Hans-Peter van Velthoven

Motor

Alle frustraties waren vrijdagmiddag echter vergeten. ,,Ik ben ontzettend trots, ze zijn zo koel en professioneel gebleven”, vertelt Marc Lammers aan de finish. De hockeycoach is sinds enkele jaren coach van het solarteam en miste deze week twee wedstrijden van zijn eigen Den Bosch Heren 1 om in Zuid-Afrika aanwezig te kunnen zijn. ,,Dat was het waard, ik had dit voor geen goud willen missen.”

Het is alweer de vierde overwinning in de Sasol Solar Challenge. De overwinning smaakt des te zoeter nu het afgelopen jaren bepaald niet meezat. Sinds het toenmalige Nuon Solar Team vanaf 2001 jarenlang de meeste belangrijke solarraces won - ieder jaar bouwt een nieuwe lichting Delftse studenten een nieuwe Nuna - kwam daar enkele jaren terug de klad in. In 2018 werd voor het laatst gewonnen.

Zo brandde NunaX in 2019 vlak voor de finish van de World Solar Challenge in Adelaide, Australië compleet af. Vorig jaar kampte Nuna 11 veelvuldig met technische mankementen en eindigden de TU studenten slechts als derde. De race werd toen vanwege corona verplaatst van Australië naar Marokko.

Dit jaar leek het opnieuw mis te gaan. Een dag voor de start van de Sasol Solar Challenge in Johannesburg werd besloten de totaal nieuwe motor toch niet te gebruiken. Met deze vooraf flink gehypte motor zou beduidend efficiënter bergop kunnen worden gereden. Vanwege corona was de ontwikkeling echter vertraagd, het team durfde het niet aan.

Meevaller

In plaats daarvan werd met de motor uit 2021 gereden. Die was in Marokko echter bepaald niet foutloos gebleken en raakte oververhit op steile stukken. Het leek een recept voor problemen, maar die bleven in Zuid-Afrika uit. De Delftse zonneauto bleek een baken van betrouwbaarheid: in acht dagen koers was er geen noemenswaardige pech. Zelfs een lekke band deed zich niet voor.

Dat de route minder bergachtig is, was een grote meevaller. De motor werd hierdoor minder belast. Nuna 11s bevat bovendien diverse andere innovaties, die de auto efficiënter maakt. Zo is de zonneauto met nog geavanceerdere zonnepanelen uitgerust, die bij schaduw beter werken.

De accu is eveneens verbeterd, verder ging Nuna 11s op dieet. Met 130 kilogram is het de lichtste zonneauto ooit. Dankzij de elektrische motor kan moeiteloos de in Zuid-Afrika geldende snelheidslimiet van 120 kilometer per uur op de snelweg worden gereden. Een volle accu is daarbij goed voor 500 kilometer.

Sasol Solar Challenge: de regels Bij de Sasol Solar Challenge rijden teams in acht dagen van Johannesburg naar Kaapstad. Winnaar is niet de snelste auto, maar welke team de meeste kilometers weet af te leggen. Extra kilometers kunnen iedere dag worden afgelegd tijdens de zogenaamde loops. Dat zijn rondjes van 30 tot 80 kilometer die iedere etappe bevat. Hoe beter auto en accu, des te meer loops. Enige voorwaarde is dat ieder team om 17.00 uur op de finishplaats moet zijn. Elke minuut te laat levert een tijdstraf op. De Zuid-Afrikaanse zonnerace, die sinds 2008 om het jaar gehouden wordt, kent echter nog veel meer regels. Zo moet maximaal om de twee uur van coureur gewisseld worden en dient dagelijks een half uur stil gestaan te worden. Na elke gereden loop moet vijf minuten halt worden gehouden.