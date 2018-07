Ga zwemmen met Fikkie en houd Nijntjes achterwerk schoon

Hoe overleef je de hitte? Nederlan­ders in de tropen weten het wél

10:32 Nederland gaat gebukt onder de hitte. Tropenroosters zijn ingesteld, het hitteplan is in werking getreden. We hebben het zwaar. Maar hoe gaat men in de tropen eigenlijk om met die warmte? We vroegen het aan Nederlanders die wonen en werken in exotische oorden.