Gasopslagen Nederland voor ruim 80 procent gevuld, EU-doel behaald

Om eventuele tegenslagen op te vangen worden de gasopslagen verder aangevuld. In een persbericht noemt Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, het 'goed nieuws’ dat ondanks de moeilijke omstandigheden de gasopslagen ruim voor de deadline voor 80% gevuld zijn. ‘Dat is des te belangrijker nu we opnieuw zien dat Rusland gasleveringen om politieke redenen afknijpt. We gaan de komende tijd door met vullen van de gasopslagen in Nederland zodat we een buffer hebben voor de onzekere tijden die Europa tegemoet gaat.’