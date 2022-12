Gasverbruik schiet door felle kou omhoog, Nederlandse gasopslagen aangesproken

Topdrukte in Bossche daklozenop­vang door de kou: ‘Onmense­lijk om nu buiten te slapen’

DEN BOSCH - Het is topdrukte bij de daklozenopvang in Den Bosch. Vanwege de kou mogen ook mensen blijven die normaal de deur gewezen wordt. ,,Met deze temperaturen buiten slapen is onmenselijk’’, vindt Thijs Honig van de Maatschappelijke Opvang (MO).

13 december