Gebiedsverbod voor imam Fawaz blijft staan

Het gebiedsverbod voor twee Haagse wijken voor de salafistische prediker Fawaz Jneid blijft in stand. De minister heeft terecht verboden dat de fundamentalistische imam preekt in die twee ‘kwetsbare wijken’.

Dat heeft de Raad van State vanochtend bepaald in de beroepszaak die de imam tegen het gebiedsverbod had aangespannen. De toenmalige minister Blok van Veiligheid en Justitie besloot vorig jaar dat Fawaz Jneid niet in de Haagse wijken Transvaal en Schildersbuurt mag komen. Hij zou daar een radicaliserende invloed kunnen hebben op jongeren. De imam hield onder meer preken in een boekwinkel annex moskee die een aan hem gelieerde stichting had gekocht. De imam zelf woont in Leidschendam.

De Raad van State vindt de zorgen van de minister terecht. ,,Fawaz Jneid kan op grond van zijn gedragingen in verband worden gebracht met de ondersteuning van terroristische activiteiten. Uit zijn optreden kunnen toehoorders conclusies trekken in de zin dat zij een gewapende strijd moeten aangaan uit naam van de islam, of dat zij die strijd moeten ondersteunen'', aldus de Raad. Dat maakt dat de aanwezigheid van Jneid in Transvaal en de Schilderswijk 'een bedreiging voor de nationale veiligheid kan vormen'. ,,Hoewel het gebiedsverbod de vrijheid van meningsuiting en godsdienst van Jneid beperkt, is die beperking in dit geval gerechtvaardigd.''

'Jihadistische boodschap'

De minister en de gemeente Den Haag vinden dat ‘het verspreiden van de jihadistische boodschap van de imam het plegen van terrorisme kan bevorderen’ en wil hem daarom niet zien in de twee ‘kwetsbare wijken’. De afgelopen vijf jaar vertrokken er vanuit Den Haag en omgeving tientallen jongeren als jihadist naar Syrië en Irak. ,,We willen niet de mening van Jneid verbieden, maar wel voorkomen dat hij mensen ‘bewerkt’ in deze wijken'', stelde de landsadvocaat tijdens de zitting vorige maand. De overheid overwoog zelf even een enkelband voor de prediker, maar zag daar vanaf vanwege de mogelijke maatschappelijke onrust die het zou opleveren.

Volgens de prediker is er echter sprake van ‘censuur’ en wordt er met twee maten gemeten door de Nederlandse overheid. Jneid stelt ‘een vreedzame boodschap’ te verkondigen. Hij was niet bij de uitspraak aanwezig. De minister vindt dat er geen sprake is van censuur omdat Jneid zijn preken gewoon op internet kan zetten. Dat doet de prediker ook; Facebook is een van zijn voornaamste platforms. Hij wordt er gevolgd door enkele duizenden mensen.

Jneid kan tegen de uitspraak van de Raad van State niet meer in beroep. Inmiddels is het eerste gebiedsverbod, dat werd ingesteld in de zomer van 2017, verlopen. De verlenging daarvan, die van kracht werd in januari van dit jaar, geldt voor een half jaar. Tegen die verlenging is Jneid wederom in beroep gegaan bij de rechtbank in Den Haag.

Plotseling ook in Amsterdam

De meeste van zijn preken neemt hij op in zijn eigen woning, maar vorige week plaatste hij op zijn Facebookpagina plotseling een preek die hij in de salafistische moskee El Tawheed in Amsterdam hield. Meerdere partijen in de Amsterdamse gemeenteraad willen nu van het gemeentebestuur weten waarom Jneid niet in twee Haagse wijken mag komen, maar wel mag preken in Amsterdam. Het bestuur van El Tawheed was een van de organisaties die het onlangs in een open brief opnamen voor de imam.