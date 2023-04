Geblinddoekte Björn loopt 163 kilometer hard voor zijn blinde dochtertje: ‘Onvoorstelbaar’

Kort voor negen uur zondagochtend kwam hij, na bijna 24 uur, voor de laatste keer over de finish: ,,Of het te doen was? Moet ik mensen adviseren, haha. Ja, het was te doen, omdat ik een missie had. Stoppen was geen optie.’’



Na tien uur had Van Loon het oude record in Guinness Book of Records al gebroken, toen hij de 80 kilometer geblinddoekt rennen passeerde. ,,Maar daar ging het niet om, ik wil sponsorgeld ophalen voor het Bartiméusinstituut voor blinden en slechtzienden, waar ze onze dochter fantastisch begeleiden.’’