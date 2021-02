Gebrekkig toezicht bij bestellingen vaccins

Uit onderzoek van deze krant blijkt dat de Twentse zorginstelling CarintReggeland 129 vaccins ‘over’ had in januari. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt dat aantal ‘te veel’. Dat tientallen Pfizer-BioNTech-vaccins bij een zelfstandige arts tussen de kaas en de melk in de koelkast waren beland, was volgens het RIVM ook ‘absoluut niet de bedoeling'. Dit druist in tegen de werkinstructie die moet voorkomen dat Pfizer-BioNTech-vaccins, waarvan het zeer belangrijk is dat die goed gekoeld blijven, verloren gaan.

Volgens experts is het gebrek aan controle de reden dat instellingen meer vaccins kunnen bestellen dan ze nodig hebben. Zo kon het gebeuren dat de Twentse zorginstelling met bijna honderddertig vaccins bleef zitten. ,,Bewust te veel bestellen is absoluut niet de bedoeling, dit heeft direct impact op het aantal kwetsbaren dat we kunnen vaccineren’’, aldus het RIVM.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verklaart bij monde van inspectiewoordvoerder Mariël van Dam dat ‘er geen controle is of de juiste hoeveelheid vaccins worden besteld’. ,,We gaan uit van gezond vertrouwen.’’



Volgens de inspectie zijn meermaals te veel vaccins besteld. ,,We zien dat alle partijen hun best doen om verspilling van vaccins te voorkomen, maar we zien ook dat het op sommige plaatsen wat strakker kan en moet’’, onderkent de inspectiewoordvoerder. Na het incident in januari zijn volgens het RIVM controles op de orders aangescherpt.

