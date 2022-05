Gedrogeerd met naald tijdens piratenfestijn: Marit (17) ‘weet het honderd procent zeker’

Faunabe­scher­ming wint slepende zaak over Het Loo, minister moet bezwaar behandelen

De minister voor Natuur en Stikstof moet het bezwaar van de Faunabescherming tegen de miljoenensubsidie voor Kroondomein Het Loo alsnog behandelen. Dat is de uitkomst van de rechtszaak die de stichting aanspande. ,,We zijn op alle punten in het gelijk gesteld’’, zegt voorzitter Niko Koffeman.

