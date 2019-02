Geef de homo die bloed doneert gelijke rechten

Stel je hebt een vaste partner, woont al jaren samen en je hebt een veilig seksleven. Je bent geregistreerd donor. Maar je mag geen bloed doneren. Niet omdat je seksueel risicogedrag vertoont, maar omdat je homoseksueel bent. Eén nuance: bloed doneren mag wél als je 12 maanden geen seks hebt gehad. Alle andere homoseksuele mannen zijn uitgesloten. Terwijl er een groot tekort aan donorbloed is in Nederland.



De maatregel geldt niet voor vrouwen die seks hebben met vrouwen, heterostellen die seks met elkaar hebben en hetero’s die risico’s lopen doordat ze veel partners hebben zonder dit op te geven bij de intake bij de bloedbank. De vragen ‘met wie heb je seks’, ‘hoe vaak’ en ‘wel of niet beschermd’ zijn bij die intake niet leidend. De maatregel is puur gericht op mannen die seks hebben met mannen.



In Nederland kunnen homoseksuele mannen wel orgaandonor worden. Geen bloeddonor. Tenzij ze dus 12 maanden geen seks hebben gehad. Wij vinden dat niet meer van deze tijd. Risicogedrag zou leidend moeten zijn. Niet het feit dat je als man op mannen valt. Het Europese Hof van Justitie oordeelde om die reden in 2015 al dat een permanente uitsluiting van mannen die seks hebben met mannen voor bloeddonatie, in strijd is met de Europese Grondrechten.