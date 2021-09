Geen 1,5 meter meer, wél toegangspas: dit zijn de nieuwe coronaregels

Het belangrijkste verschil is dat we vandaag afscheid nemen van de 1,5-metersamenleving. Daar heeft het kabinet een voorwaarde aan gesteld: voor een bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca, evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, zal vanaf nu een coronatoegangsbewijs getoond moeten worden. Voor mensen die niet gevaccineerd zijn en geen corona hebben gehad betekent dit dat zij een negatief testbewijs nodig hebben om naar binnen te mogen.

Feestje!

Er kan weer worden gedanst en gefeest. Op tal van plekken worden festivals en evenementen gehouden. Heel wat feesten zijn overigens al uitverkocht. Verder hebben verschillende feestcafés aangekondigd hun deuren vanavond eerder te openen. Een logische reden: om mindernacht is het alweer uit met de pret. Dat geldt ook voor de nachtclubs en disco’s. Wie bij een horecagelegenheid naar binnen wil, zal dus een geldige QR-code in de CoronaCheck-app moeten laten zien. Het coronabewijs hoeft overigens niet getoond te worden op het terras of bij het afhalen van een maaltijd.

Theater en bioscoop

Wie naar een voorstelling wil kan niet meer zonder de Corona Check-app. Kinderen tot en met twaalf jaar worden niet gecontroleerd voor toegang tot de bioscoop. Ook theaters kunnen weer op volle toeren draaien.



Zwembad

Er kan weer gezwommen worden zonder weg te duiken als er iemand dichter dan 1,5 meter bij je in de buurt komt. En liefhebbers hoeven niet meer van tevoren een tijd te reserveren. Ook fijn: alle kleedkamers en douches zijn weer open. Wie wat wil eten of drinken in de horecagelegenheid bij het zwembad, heeft daar wel de Corona Check-app voor nodig.



Sportscholen en sportclubs

Ook hier is het eindelijk weer terug naar normaal. Zo worden groepslessen bijvoorbeeld weer in ‘normale grootte’ gegeven. Ook hoeven de apparaten niet langer op 1,5 meter afstand van elkaar te staan. Sportkantines zijn zonder coronatoegangsbewijs toegankelijk mits de bezoekers alleen naar binnen gaan om eten en drinken af te halen aan de bar. Bezoekers die in de kantine willen gaan zitten om hun bestelling te nuttigen, moeten hun CoronaCheck-app wél laten zien.

Attractieparken

Spontaan even naar een dierenpark of attractiepark lijkt er niet meer in te zitten. Veel parken willen vasthouden aan het tijdslot. Zo kunnen ze gerichter personeel inzetten en lange wachtrijen bij de kassa voorkomen. Het coronatoegangsbewijs hoeven bezoekers niet bij binnenkomst te laten zien. ,,Alleen in de horeca gaan we er naar vragen, maar je kan gewoon zonder die controle de attractieparken binnenlopen”, zei Kees Klesman van de Club van Elf daarover.



Volgens het ministerie van VWS kan voor sommige attracties wel weer een coronatoegangsbewijs nodig zijn als ze onder het evenementenbegrip vallen. Dat is het geval wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een voorstelling, optreden, vertoning, feest of festival. Voor de horeca binnen moet, net als in de rest van het land, een QR-code gecontroleerd worden. Er kan ook gewerkt worden met een eenmalige controle waarbij een bandje wordt afgegeven voor de attracties en horeca waarvoor de plicht geldt.

Mondkapjesplicht

In de trein en bus blijven mondkapjes nog wél verplicht, maar reizigers hoeven geen mondkapje meer op op stations, perrons en bij bushaltes. In het vliegtuig en op aangewezen plekken op het vliegveld moeten de mondkapjes ook nog worden gedragen. In het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs hoeft buiten de les- of collegezaal geen mondkapje meer gedragen te worden.

Thuiswerkadvies

Het thuiswerkadvies wordt ‘milder’: werk thuis als het kan, ga naar je werk als het moet, zo luidt het nieuwe advies.



Reizen

Goed nieuws voor reizigers die terugkeren uit een zeer hoogrisicogebieden in het buitenland: zij hoeven niet meer in quarantaine.



