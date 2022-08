Geen bussen en streektreinen op 16 september wegens landelijke staking

Op vrijdag 16 september wordt er opnieuw gestaakt in het openbaar vervoer. Deze keer legt het streekvervoer hun werkzaamheden voor een dag neer. Bovendien zullen er ook nog regionale stakingen plaatsvinden in aanloop naar de landelijke stakingsdag tussen dinsdag 6 september en vrijdag 9 september.

Werknemers in het streekvervoer leggen op 16 september in heel Nederland het werk neer, heeft vakbond FNV aangekondigd. Inzet is een betere cao. In aanloop naar die landelijke staking, waarbij streekbussen en -treinen niet zullen rijden, organiseert de bond al een viertal regionale stakingen.

Zo leggen op dinsdag 6 september medewerkers van openbaarvervoerbedrijven in Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland het werk neer. Een dag later gebeurt dat in Noord-Holland en Utrecht. Op donderdag 8 september is er een werkonderbreking in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en op vrijdag 9 september wordt er in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel gestaakt.

Meer personeel

Met de nieuwe acties pakt het personeel in het streekvervoer de draad weer op van voor de zomer. Toen werden estafettestakingen gehouden. De buschauffeurs en treinmachinisten en -conducteurs willen dat er meer personeel bijkomt zodat de werkdruk omlaag kan. Daarvoor moeten banen in het streekvervoer aantrekkelijker worden gemaakt met onder meer hogere lonen en meer vaste contracten.

Verder vinden ze de verschraling van het vervoer op het platteland een steeds groter probleem. ,,Streekvervoerbedrijven laten verliesgevende lijnen in de buitengebieden los en ruilen die in voor steeds meer drukbezette lijnen in de Randstad”, stelt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag. ,,Maar openbaar vervoer zou niet om zoveel mogelijk winsten moeten draaien, het is voor veel mensen een basisbehoefte. Er moet een kentering komen in het systeem wat we nu hebben.”

De stakingen kunnen voor overlast zorgen bij reizigers, beseffen FNV en de leden in de branche. Dat die leden toch voor een staking hebben gestemd laat volgens Van der Gaag zien hoe hoog de nood is.