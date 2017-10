Geen chocoladeletter, maar een kaasletter in je schoen

De chocoladeletter krijgt een geduchte concurrent. De kaasletter maakt zijn opmars in Nederland. Wat begon als een verzoekje in een Zeeuwse boerenwinkel, is inmiddels zo’n grote hit dat kaasboerderij Schellach kaas tekortkomt.

,,Kun je dat blok kaas ook uitsnijden in de letter W?” Dat hoefde je de Middelburgse kaasboer Schellach geen twee keer te vragen. De klant is koning, dus werd de W behendig met een mesje uitgesneden.



Grappig, dacht Niels Steenbakker (28) uit het Zeeuwse Biggekerke, toen hij dat zag. ,,Andere kaasboeren doen het ook, maar het is nooit echt doorgedrongen in het land.” Hij haalde de kaasboerderij over om samen een webshop op te zetten. ,,Het is veel werk om een letter uit kaas te snijden, daarom hebben we mallen van de letters P(iet) en S(int) gemaakt, zodat we ze ook echt kunnen verkopen.”



En hoe. Het eerste jaar ging het aardig, het tweede jaar was er ook wel wat interesse, maar dit jaar loopt het gigantisch uit de hand. ,,Plots ging een bericht over onze kaasletters viraal”, verklaart Steenbakker, die het nog steeds niet kan geloven.

Megaorders

Bedrijven plaatsen megaorders en uit het hele land komen aanvragen van mensen die dit jaar een kaasletter in hun schoen willen van Sinterklaas. ,,Het is echt Nederlands, en eens iets anders dan een chocoladeletter. Een gezond alternatief zou je kunnen zeggen”, stelt de kaasletterboer.

Steenbakker is overvallen door het succes. ,,Er komt nu wel heel veel bij kijken. We werken met een kleine lokale kaasboer, dus sommige van de 25 kaassoorten zijn al op. Maar we zeggen geen nee op aanvragen. We zijn bezig met kaashandelaren om meer kaas in te kopen en op te kunnen schalen."

Kaasschaven