Geen driejarige brugklas, middelbaar onderwijs vindt gebrek aan ambitie bij minister ‘jammer’

Er komt geen verplichte driejarige brugperiode op middelbare scholen voor alle leerlingen. Onderwijsminister Wiersma vindt die stap nu te ingrijpend voor de onderwijswereld. De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, is teleurgesteld over het gebrek aan ambitie bij de bewindsman op dit punt.

,,Als het kabinet echt werk wil maken van de kansengelijkheid in het onderwijs, dan is het aanpakken van de vroegselectie in het Nederlandse onderwijs één van de belangrijkste knoppen om aan te draaien”, zegt VO-raad voorzitter Henk Hagoort tegen deze website. Dat laat minister Wiersma echter na.

Vorig jaar stelde de Onderwijsraad voor dat leerlingen in groep acht zonder schooladvies overgaan naar een driejarige brugperiode in het voortgezet onderwijs. Hier volgen zij samen flexibel onderwijs dat binnen de klas wordt afgestemd op (groepen) leerlingen. De samenstelling van de klas kan dan per vak verschillen. Pas daarna komen leerlingen in verschillende schoolsoorten terecht, na een toets.

Vrijdag stuurde de bewindsman een brief naar de Tweede Kamer waaruit blijkt dat hij deze brug toch niet over gaat. Wiersma: ,,Ik deel de doelen van de Onderwijsraad om kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten. Tegelijkertijd zet het voorstel het voortgezet onderwijs op zijn kop, zonder dat we duidelijk zicht hebben op de praktische en financiële consequenties van een dergelijke stelselwijziging.”

Een warm hart

Hagoort noemt het winst dat de minister het Onderwijsraad-advies een warm hart toedraagt. ,,Hij wijst het advies af op pragmatische afwegingen, die ik deels begrijp. Maar er kan deze kabinetsperiode best al onderzoek worden gedaan ter voorbereiding op een stelselwijziging in de toekomst. Ik mis daar ambitie.”

De minister wil wél (financiële) ruimte bieden aan scholen die mogelijkheden zien voor brede of verlengde brugklassen, schrijft hij. Hagoort vindt dat te mager: ,,Subsidiëren en stimuleren, daar blijft het bij. Maar het stelsel moet echt op de schop. Dat is ingrijpend, maar onvermijdelijk als we de kansenongelijkheid in het onderwijs echt willen aanpakken.”

Minister Wiersma suggereerde afgelopen zomer nog in een interview dat hij ook wel brood zag in de gedachte om de keuze voor vmbo, havo of vwo later te laten plaatsvinden dan nu. Destijds zei hij: ,,,We moeten op heel veel terreinen bereid zijn om verregaande keuzes te maken, ook op later selecteren. Wat mij betreft gaan we daarmee aan de slag, maar de vraag is: hoe snel kan dat?”

Quote Subsidië­ren en stimuleren, daar blijft het bij. Maar het stelsel moet echt op de schop VO-raad voorzitter Henk Hagoort

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: