Geen ‘echte’ marathon? Dan maar een wereldrecordpoging op de loopband

Theo (69) schrijft brief aan huisarts: ‘Geef mijn ic-bed maar aan jonger iemand’

6:58 Theo Even (69) uit Losser schrijft in een brief aan zijn huisarts dat hij geen ic-bed hoeft als er een tekort aan is. Gezien zijn slechte fysieke toestand ziet hij daar geen heil in. Maar het is ook een gebaar naar een jongere generatie. „Ouderen denken niet alleen aan zichzelf.”