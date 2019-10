‘Geen einde der tijden, maar vreedzaam leven’ voor Ruinerwold-vader Gerrit-Jan van D.

Von Stuckrad: ,,Je ziet theosofische en antroposofische invloeden. Ook zie je dat er sprake is van natuurverering. Elementen zijn te traceren naar bepaalde tradities, ook christelijke. Maar het lijkt vooral iemand die vanuit zijn eigen huis, zonder veel anderen om zich heen, zijn eigen visie samenstelt en uitstippelt. Ik zie weinig interne samenhang. Een grote visie zoals bijvoorbeeld Anders Breivik met zijn manifest had (verantwoordelijk voor de aanslag in Oslo en de massamoord op het eiland Utøya in Noorwegen in 2011) zie ik niet. Het is voor mij niet helder hoe dit samenhangt met het einde der tijden. Ik zie geen apocalyptische teksten. Hij is vooral voor vreedzaam samenleven.’’ Het online delen van levensovertuigingen zoals Van D. dat doet is niet uitzonderlijk. ,,Je ziet het veel, het is bijna een genre op zich.’’