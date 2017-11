'Geen extra geld naar huisartsen voor zorg kwetsbare patiënt'

Zorgverzekeraars, huisartsen en het ministerie van Volksgezondheid hebben afgesproken dat er in 2018 meer financiële middelen zouden worden vrijgemaakt zodat huisartsen meer aandacht aan deze patiënt kunnen geven. Maar volgens de huisartsenorganisaties komen de verzekeraars deze afspraken niet na.

,,De problemen waar huisartsen voor staan zijn overduidelijk. Steeds verder oplopende druk op de huisartsenposten; meer en complexere zorg voor ouderen en meer mensen die bij de huisarts aankloppen. Er is geld beschikbaar gesteld om deze problemen aan te pakken, maar verzekeraars geven dit niet door aan de zorgverleners'', aldus Martin Bontje, voorzitter van InEen, belangenorganisatie van huisartsen.

De Landelijke Huisartsenorganisatie LHV zoekt naar een oplossing. ,,We gaan nu samen met het ministerie van VWS kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat verzekeraars knelpunten wel oplossen en investeren in de zorg'', aldus LHV-voorzitter Ella Kalsbeek.