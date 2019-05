Geen grote kater na de staking: alleen in vroege ochtend mogelijk wat vertraging

Strijd om monument gedepor­teer­den Tweede Wereldoor­log: 25 bomen staan in de weg

20:14 De rechter boog zich vandaag over het Namenmonument in Amsterdam. Wat een nationaal gedenkteken had moeten worden voor de 102.000 gedeporteerde Nederlandse Joden, Sinti en Roma, is verworden tot een onderwerp van bittere strijd.