Geen grote uitbraak in Lansingerland: is de Britse variant tóch niet zo besmettelijk?

Corona-uit­braak op school in Boxmeer: ruim 200 examenleer­lin­gen naar huis, toetsweek later

20 januari Alle 213 eindexamenkandidaten van Metameer in Boxmeer zijn naar huis gestuurd. Acht leerlingen blijken na een test besmet te zijn met het coronavirus. Waar ze besmet zijn geraakt, is niet bekend, aldus de middelbare school. De vmbo-eindexamenleerlingen volgen deze week thuis digitaal onderwijs. De toetsweek voor deze scholieren is verplaatst naar volgende week.