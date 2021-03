Geen gruweldood meer voor haantjes door nieuwe machine

Een nieuwe machine die aan een ei kan merken of er een haantje of een hennetje uit zal komen, moet voorkomen dat haantjes een gruweldood vinden. Met de machine zijn volgens de universiteit van Leiden al 150.000 eieren met een hennetje geselecteerd om uit te laten broeden.

Jaarlijks worden er wereldwijd 6,5 miljard hanenkuikentjes gedood, omdat ze geen ‘economische waarde’ hebben. In Nederland gaat het volgens de Dierenbescherming om ruim 40 miljoen haantjes per jaar.

De nieuwe machine zorgt ervoor dat de eieren met de haantjes niet worden uitgebroed, waardoor deze ‘overbodige’ beestjes niet meer in bijvoorbeeld de kuikenverhakselaar belanden of worden vergast. Ze verdwijnen met ei en al in diervoeding en merken dus nergens iets van.

Nieuwe techniek

De nieuwe techniek, al in 2016 ontwikkeld door het Leidense bedrijf In Ovo, werkt als volgt: met een naald wordt in het ei geprikt en een druppeltje vloeistof opgezogen. Aan de hand van de samenstelling van die vloeistof kan worden bepaald of het embryo mannelijk of vrouwelijk is.

In Ovo tekende in 2014 een plan met de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens, de Universiteit Leiden, de Dierenbescherming en de overheid en kreeg geld om de technologie verder te ontwikkelen.

Samen met het Aaltense bedrijf Sanovo ging In Ovo aan de slag met het ontwikkelen van de machine. Nu, vijf jaar later, is de techniek voor het eerst met succes toegepast op een kuikenboerderij in het Gelderse Ochten. ,,We zijn heel enthousiast over de ontwikkelingen”, zegt een woordvoerder van de Dierenbescherming.

Toch kan het nog beter: ,,In Duitsland worden eendagshaantjes verboden. Dan zie je hoe snel het kan gaan.” De Duitse regering besloot eind vorige maand dat het doden van eendagskuikens vanaf 2022 niet meer mag.

Vijf miljoen eieren per jaar

Het uitkomen van de eerste 150.000 hennetjes wordt gezien als een ‘cruciale mijlpaal’ op weg naar de oplossing van de wereldwijde praktijken om haantjes onnodig geboren te laten worden en vervolgens te vernietigen. Binnen een paar maanden wordt een nieuwe machine geïntroduceerd, die in vijf miljoen eieren per jaar het geslacht kan herkennen.

