‘Geen hoorcolleges meer voor 400 man’

‘Wat er de afgelopen weken is gebeurd, is ongelooflijk. Ik heb met grote ogen staan kijken. Normaal gesproken kan het onderwijs jaren steggelen over zelfs maar een kleine ingreep in het curriculum, het verplichte leerplan. En nu had 90 procent van de Nederlandse onderwijsinstellingen opeens in drie dagen online onderwijs voor alle leerlingen op poten gezet! Door de kracht van al die docenten die het gewoon hebben geregeld. Zonder plan, zonder controlerende commissie. Hier hadden we in normale tijden tien jaar voor nodig gehad.



De maatregelen die zijn genomen, zijn van belang voor de gezondheid van heel veel mensen. Dit is niet het betoog van een deskundige die opeens zijn kans ziet. Het is bekend dat ik al jaren kritisch sta tegenover de centrale eindexamens, maar ik sta nu niet opeens te juichen dat het dit jaar niet is doorgegaan. Maar wat er nu is gebeurd, geeft scholen en docenten een ongevraagde, maar waanzinnige duw in de rug.