Geen hyperlooprecord voor Delftse studenten door pech met noodrem

Warme zomer 2018 leidde tot groot aantal verdrinkin­gen

Voor het eerst in bijna twintig jaar is het aantal verdrinkingsdoden in Nederland fors gestegen. In totaal verdronken vorig jaar 138 mensen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om 26 buitenlanders en 112 inwoners van Nederland. Dat laatste cijfer ligt liefst 30 procent hoger dan in 2017.