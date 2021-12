Geen ic-bed beschikbaar, dus gaat chirurg naar patiënt voor levensreddende operatie: ‘Held’

Waarom we het kerstpak­ket zo belangrijk vinden: ‘Het gaat om persoonlij­ke waardering’

Het ene kerstpakket is het andere niet. En wat voor de een karig is, vindt de ander luxe. Medewerkers van ziekenhuizen in Amsterdam en Leiden zijn in ieder geval niet blij met hun pakket. Arbeidspsycholoog Tosca Gort legt uit waarom een kerstpakket zo belangrijk is.

23 december