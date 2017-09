Geen jongens- of meisjeskleding meer bij Hema, kleding wordt genderneutraal

Er komt meer variatie in de collectie, zo schrijft De Volkskrant vandaag . Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren meerdere verzoeken gehad om 'stoerdere' kleding. Zo klaagde een 10-jarig meisje twee jaar geleden via Facebook dat er voor haar alleen onderbroeken met roze hartjes waren. Volgens de Hema blijven roze jurkjes wel gewoon verkrijgbaar bij de keten.

Kids

De Israëlische neurowetenschapper Daphna Joel is verheugd over de stap. Zij concludeerde eerder al dat er niet zoiets is als een vrouwen of mannen-brein.