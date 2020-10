Geen pizza maar een titza, dat moet een leuke woordspeling zijn of zo?

Een koning die niet zélf kan bedenken hoe ongelooflijk niet-solidair het is om naar Griekenland te vliegen terwijl zijn volk diezelfde week nog werd verzocht om nu vooral niet de randjes van het coronabeleid op te zoeken.



Of dan al die kerkgangers in Barneveld die blijkbaar ook niet zélf kunnen nadenken want dán zouden ze in deze tijd natuurlijk niet ‘gewoon’ met z’n allen naar de mis gaan.