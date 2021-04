Geen straf voor veroorzaker ongeluk met trekker waarbij Bart (17) om het leven kwam

Omstanders belagen persfoto­gra­fen in Gelderse Lunteren; auto met inzitten­den opzette­lijk in sloot geduwd

6:29 In het Gelderse Lunteren zijn een persfotograaf en zijn vriendin aangevallen door omstanders, nadat zij foto's wilden maken van een autobrand. De auto van de fotograaf werd volgens getuigen opzettelijk in de sloot geduwd met een shovel. De persfotograaf en zijn partner raakten bekneld in de auto die ondersteboven lag. Zij moesten door de brandweer worden ontzet.