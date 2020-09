Geen strafblad meer bij coronaboete, ook voor oude gevallen

Taghi laat voor het eerst van zich horen: ‘In Dubai werd mij een pistool op het hoofd gezet’

22 september Ridouan Taghi, lange tijd de meest gezochte crimineel van Nederland, heeft vanuit de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught voor het eerst van zich laten horen. In een verklaring aan EenVandaag stelt de topcrimineel dat hij na zijn arrestatie in Dubai dagenlang zwaar is mishandeld en gemarteld. ‘Ik werd vastgehouden in een kamer met vrieskou en bewerkt met elektroshocks.’