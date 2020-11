Geen toegang voor moeder en haar tweeling (1) bij Ikea: ‘Ik ontplofte’

Moeder Janine deed bij RTL Nieuws haar verhaal. Ze wilde snel even wat planken terugbrengen, maar dat pakte anders uit. Omdat zij met haar tweeling in totaal met z’n drieën waren, mochten ze niet naar binnen.

Ze kan het amper geloven. „Dat slaat nergens op, hier ga ik niet mee akkoord”, vertelt Janine. „Ik dacht ook dat die vrouw een foutje maakte en dat ik zo wel naar binnen kon.” De regels gelden ook voor gezinnen (met baby’s), aldus Ikea op de site. Maar Janine had dat niet van tevoren gecheckt. En daar stond ze dan, nadat ze alle moeite had gedaan om de planken in de auto te laden.

Discriminatie

,,Ik voelde me gediscrimineerd als moeder van een tweeling en ontplofte gewoon. Nergens worden de regels zo streng gehanteerd, en dan voer je ze ook nog zo onmenselijk uit. Het is niet zo dat ik vind dat er geen regels moeten zijn en snap ook dat Ikea geen gezinsuitjes wil, maar dat was in deze situatie dus ook niet het geval”, vertelt ze tegen RTL.

Ikea zegt in een reactie dat de regels in sommige gevallen vervelend kunnen zijn, maar dat bezoekers echt wordt gevraagd om alleen te komen. Dat geldt ook voor een moeder met een tweeling? „Dat is een uitzonderlijke situatie en zal niet vaak voorkomen, maar in principe zullen zij dan ook geweigerd worden. Het maximum is echt twee personen.”

Mishandeling

Eind oktober ging het vanwege de strenge regel al mis bij Ikea in Breda. Een 28-jarige Tilburger mishandelde een medewerker van de winkel.

De man wilde samen met een vrouw en een kind binnenlopen bij de Ikea. Maar ook bij dit filiaal staat een bord dat je maar met maximaal twee personen naar binnen mag in verband met corona. De beveiliger in kwestie gaf dan ook aan dat ze niet met z’n drieën naar binnen mochten. Er ontstond een discussie tussen de man en de beveiliger, die ontaardde in een worsteling. De beveiliger werd tijdens deze worsteling op de grond gegooid waarbij hij letsel aan zijn enkel opliep. Het gezin is hierna in een auto weggereden. Vorige week werd de Tilburger opgepakt.

