Geen vaccinatieplicht, maar ‘onacceptabel’ als ziekenhuispersoneel het niet doet

EEN JAAR LATER Lieke (11) wordt op weg naar huis geschept, ze is op slag dood: ‘Had ik haar maar laten slapen’

6 september Lieke Steeg (11) uit Millingen is nét brugklasser als ze op weg van school naar huis wordt geschept door een auto. Ze is op slag dood. Een jaar later delen haar vader, moeder en zus hun verdriet.