Geen vervolging voor per ongeluk laten afgaan kapingsalarm Schiphol

De piloot die in november 2019 per ongeluk het kapingsalarm liet afgaan op Schiphol wordt niet vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) na onderzoek door de marechaussee. Dat het alarm afging kwam door een menselijke fout; van strafbare feiten is geen sprake, zegt het OM.

Nadat op 6 november de luchtverkeersleiding een code voor kaping of gijzeling vanuit een toestel van AirEurope op Schiphol kreeg, rukten onder meer hulpdiensten massaal uit. Ook werd een deel van de luchthaven vergrendeld. Later bleek dat het alarm per ongeluk was ingedrukt.

Officieel signaal

Inmiddels is duidelijk dat het incident zich voordeed vanwege een transponder die nog aan stond. Dat is een elektronisch apparaat dat een melding uitzendt als antwoord op een ontvangen boodschap. Normaal gesproken wordt deze na de landing op stand-by gezet, maar dat was nu niet gebeurd.

Quote Overheids­in­stan­ties kregen er ongewild een taak bij: het ontzenuwen van het nepnieuws Openbaar Ministerie Tijdens het boarden legden de copiloot de noodprocedures uit aan twee crewleden. Daarbij stond een transponder nog aan, een elektronisch apparaat. Toen de piloten bij wijze van oefening de echte code voor kaping/gijzeling intoetsten, werd hiervan een officieel signaal verstuurd omdat de transponder nog aan was.



De piloten merkten op een gegeven moment dat het boarden was gestopt en zagen politieauto’s bij het vliegtuig. Na een tijdje verliet de gezagvoerder de cockpit om poolshoogte te nemen. Hij kreeg veiligheidshalve verificatievragen voorgelegd, waarna hem de situatie werd uitgelegd. Toen drong het tot hem door dat de situatie was ontstaan door de veiligheidsinstructies in de cockpit.

Nepnieuws

Het OM wijst er ook op dat er tijdens het gebeuren veel nepnieuws over het kapingsalarm en de situatie op Schiphol werd gedeeld. ,,Terwijl de situatie op Schiphol ontspannen en rustig was, circuleerden op Twitter geruchten dat sprake was van paniek aan boord van het vliegtuig; dat het cabinepersoneel werd bedreigd met een mes; dat er drie mannen met messen zouden rondlopen; en dat mensen niet naar Schiphol moesten komen”, aldus het OM.

De berichten werden snel ontkracht. ,,Maar het effect van het verspreiden van dergelijk nepnieuws is zeer kwalijk”, aldus het OM. ,,Familieleden van de passagiers en bemanning hebben zich daardoor enige tijd onnodig veel zorgen gemaakt. Ook had het z’n weerslag op de betrokken overheidsinstanties, die er ongewild een extra taak bijkregen met het ontzenuwen van het nepnieuws.”

