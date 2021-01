Geert Wilders bij rechtszaak tegen Pakistaan die hem ‘naar de hel’ wilde sturen

Junaid I. (28) werd in augustus 2018 opgepakt in Den Haag nadat hij een dreigvideo op Facebook had gezet. In die video, opgenomen in de Burger King op het centraal station van die stad, zegt hij: ‘met Gods wil zal ik die hond naar de hel sturen'. De Pakistaan is dan vanuit Frankrijk naar Nederland gereisd, hij is boos omdat Wilders een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed wil organiseren. De politie wordt getipt over de video en pakt I. de volgende dag, als hij weer op het station is, op.



Op zijn telefoon worden onder meer bewerkte foto’s van Wilders gevonden, bijvoorbeeld waarop het lijkt alsof de politicus is onthoofd. Via een chat op zijn telefoon heeft hij een kennis laten weten dat hij onderweg naar Nederland is om ‘de hond van zijn leven te beroven’. Ook blijkt dat hij Wilders had willen aanvallen bij de Tweede Kamer, de plek waar hij de cartoonwedstrijd wilde organiseren.