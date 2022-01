Geheim onderzoek naar Zorreguieta buiten ministers om, topman OM veegt aangifte van tafel

BNNVara belicht politieke twijfel rond huwelijk Wil­lem-Alexan­der in docuserie

BNNVara komt vanaf 31 januari met een vierdelige documentaireserie waarin de politieke twijfel in 2001 rondom het toen aangekondigde huwelijk van Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta nader wordt belicht. De Eerste en Tweede Kamer moeten volgens de grondwet toestemming geven voor een huwelijk van leden van het Koninklijk Huis, maar het was destijds onzeker of de politiek akkoord zou gaan.

17 januari