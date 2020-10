Geheim rapport over criminaliteit op Urk: ‘Lijntjes tussen bende en prominente politicus’

De Belgische journalist Matthias Declercq schrijft dat in zijn net verschenen boek De ontdekking van Urk . Hij verbleef dik een half jaar in het dorp en heeft inzage gehad in het geheime stuk.

Lijntjes met criminelen

Op het Urker gemeentehuis ligt sinds zomer vorig jaar dus een uitgebreidere conceptversie van dat rapport. Daarin stellen professionals dat een ‘prominent politiek figuur’ corrupt is; die professionals zien ‘bepaalde lijntjes’ tussen de bende en de politicus in kwestie: ‘Als crimineel samenwerkingsverband A iets wil moet E (geen initiaal, red.) dat regelen binnen de gemeente Urk’, staat er in het stuk. Om welke politicus het gaat is onduidelijk.

Vertrouwelijk

De Urker burgemeester Cees van den Bos erkent dat er een apart document van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) is dat niet naar buiten is gekomen. Hij wil er echter niets over zeggen. ,,Op vertrouwelijke documenten kan ik niet reageren, het is niet voor niets dat het vertrouwelijk is. Er zijn zaken die je niet breder moet delen.’’ Hij wil geen commentaar geven op de vraag of er vanuit de gemeente aangifte is gedaan.