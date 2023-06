Geheim rapport: ProRail blokkeerde variant waarbij Eurostar in 2024 wél grotendeels blijft rijden

De Eurostar zal vanaf juni volgend jaar zeven tot elf maanden niet kunnen rijden, maakte staatssecretaris Vivianne Heijnen (Spoor) vrijdag bekend. De reden is dat de bestaande terminal op perron 15 van Amsterdam Centraal al wordt afgebroken, terwijl de vervangende opstapplek die elders op het station verrijst pas aanzienlijk later gereed is.

Uit een recente second opinion door Studio Bereikbaar blijkt echter dat er ook twee andere varianten op tafel lagen. Eurostar kon in de eerste variant gewoon blijven vertrekken vanaf de huidige plaats. Deze optie genoot de sterke voorkeur van Eurostar en NS en was volgens de onderzoekers weliswaar lastig, maar niet onhaalbaar. De andere optie was uitwijken naar Rotterdam Centraal.

ProRail was echter mordicus tegen openhouden van de bestaande terminal: volgens de spoorbeheerder haalt openhouden ‘alle lucht uit de bestaande planning’ rond de miljard euro kostende renovatie van Amsterdam CS. Openhouden is verder niet veilig, aldus ProRail, nu de stromen reizigers en bouwvakkers elkaar kruisen. De locatie is verder lastig bereikbaar voor hulpdiensten en mist goede vluchtroutes.

‘Complex, maar niet onoplosbaar’

De onderzoekers van Studio Bereikbaar zijn echter aanmerkelijk minder negatief. ‘De veiligheidsproblematiek met aannemers is complex, maar lijkt niet onoplosbaar’, schrijven zij in het rapport dat op verzoek van het ministerie Infrastructuur & Waterstaat en de betrokken partijen is gemaakt.

Wel zal Eurostar ook bij openhouden nog steeds op bepaalde perioden niet kunnen rijden. ‘Tijdens grootschalige werkzaamheden is een extra buitendienststelling - mogelijke op meerdere momenten - wel noodzakelijk en bespreekbaar.’

Ook Eurostar en NS, zowel de stationstak als NS International, zijn sterk voorstander. ,,Optie A (open houden, red) is de enige reële optie”, stelt NS Stations. Desnoods moet de renovatie maar uitgesteld worden. Eurostar noemt blijven vertrekken uit de bestaande terminal ‘de enige realistische optie voor een aantrekkelijke - voor de reiziger - en bedrijfsmatige dienstverlening.’

Toch kreeg ProRail uiteindelijk zijn zin. Topman John Voppen wist vrijdag staatssecretaris Heijnen (Spoor) in een gesprek te overtuigen, waarop het kabinet de knoop meteen doorhakte. Gekozen is voor de variant waarbij de Eurostarterminal verhuist naar de Amstelpassage, onder perron 5. Hierbij kan de snelle trein dus ruim een half jaar tot een klein jaar niet rijden.

‘Kiezen uit drie bijzondere slechte varianten’

Opmerkelijk genoeg kreeg ProRail uiteindelijk ook NS mee. De spoorwegen wijzigden hun eerdere voorkeur op het laatste moment. ,,Dit is een gezamenlijk besluit geweest”, laat een woordvoerder weten. Veel meer wil NS er niet over kwijt. ,,Het was kiezen uit drie bijzonder slechte varianten.”

Dat laatste is zonneklaar, want ook de nu gekozen variant kent talloze minpunten en onzekerheden. Zo blijkt uit het rapport dat het onduidelijk is of de Amstelpassage voldoende ruimte biedt voor de marechaussee en de Britse UK Border Force. Verder ontbreken lift en roltrappen, wat de plek zeer onaantrekkelijk voor reizigers maakt.

Minder valide reizigers - ouderen en gehandicapten - kunnen straks niet bij de vervangende terminal terecht en moeten in Rotterdam boarden. Eurostar zegt zelfs voor een claim te vrezen.

Het laatste woord zal al met al nog niet gezegd zijn over het stilleggen van de Eurostar. Dinsdag komt het hoogstwaarschijnlijk aan de orde in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. Donderdag volgt een debat met staatssecretaris Heijnen.

Maandag is Eurostar-topvrouw Gwendoline Cazenave in Nederland voor overleg met ProRail, NS en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Eurostar wil niet op dat gesprek vooruit lopen, maar laat weten dat de Nederlandse markt ‘zeer belangrijk voor ons is'. ,,Dagelijks hebben we nu vier treinen rijden die allemaal vol zitten. We willen onze dienstregeling graag uitbreiden met een vijfde trein”, stelt een woordvoerder.

Rover is zeer kritisch

Reizigersbelangenclub Rover is zeer kritisch op de gang van zaken. ,,Wij snappen niet dat men er nu pas achter komt dat de Eurostar zo hard geraakt wordt door de verbouwing van Amsterdam CS”, zegt directeur Freek Bos. ,,Al bij het bekend worden van de renovatieplannen jaren geleden hebben we gezegd: denk nou goed na wat dit voor de Eurostar betekent. Het zou goed komen, beloofde staatssecretaris Heijnen vorig jaar nog. Niet dus.”

In een reactie beklemtoont ProRail nogmaals de onmogelijkheid van openhouden. ,,De ruimte waarin de huidige terminal zich bevindt, is op het aankomende bouwterrein", zegt woordvoerder Jeroen Wienen. ,,Deze ruimte is nodig tijdens de verbouwing. We kunnen de veiligheid van reiziger en personeel niet garanderen op deze plek. Het is voor ons daarom geen optie om de terminal langer op de huidige plek te houden.”

Uitwijken naar Rotterdam CS had ook gekund Behalve de twee ‘Amsterdamse varianten’ lag er ook nog de optie op tafel om Eurostar vanuit Rotterdam te laten vertrekken. Volgens het onderzoeksrapport is dit uit verbouwingsperspectief zelfs de optimale variant. Het maakt de renovatie van Amsterdam CS beduidend eenvoudiger. ProRail voelde daar om die reden best voor. Dat geldt echter niet voor Eurostar: de vervoerder noemt uitwijken naar Rotterdam ‘commercieel onhaalbaar’. De huidige opstapplek op Rotterdam CS biedt slechts ruimte om 160 reizigers per trein te laten opstappen. Dat aantal zou naar ruim 400 reizigers moeten. Theoretisch is dat niet onmogelijk, maar het zou wel betekenen dat er mogelijk minder ruimte is op Rotterdam CS voor de reguliere binnenlandse treinen. Andere argumenten tegen Rotterdam zijn er vanuit Britse kant. Reizigers uit het VK willen met name naar Amsterdam. NS International noemt de Maasstad als Eurostar-opstapplek om die reden onwenselijk: ,,Zowel vanuit huidig marktaandeel en oriëntatie reizigers, maar ook strategisch voor de lange termijn in concurrentie met het vliegverkeer.” De stationspoot van NS is echter beduidend minder negatief.

