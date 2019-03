Geheime vliegshow met straaljagers schokt twitteraars: ‘Ik dacht aan een kaping’

De schrik zat er rond 16.00 uur goed in op sociale media, waar de afgelopen dagen nog veel berichten verschenen over het probleemvliegtuig van Boeing. ‘Ik schrok me helemaal rot’, schreef iemand. ‘Een KLM-toestel laag over de stad die een scherpe bocht maakt met vier straaljagers erbij.’



Onder de verbijsterde twitteraars was ook actrice Georgina Verbaan. ‘Er vloog in principe net een vliegtuig heel laag over, begeleid door straaljagers’, schreef ze in een inmiddels verwijderd bericht aan haar 295.000 volgers. ‘Verder alles oké, toch?’



Al snel bleek dat ze getuige was geweest van een vliegshow, waarmee 100 jaar luchtvaart in Nederland werd gevierd. De verwarring op sociale media is logisch, want de zogenoemde fly by was nergens aangekondigd. Het was een verrassing voor koning Willem-Alexander, die vanwege het jubileum naar het Eye Filmmuseum was getogen om een herdenkingsmunt te ontvangen.



Hoewel de reden van het oorverdovende tafereel velen geruststelde (‘ik dacht er wordt een vliegtuig gekaapt, blijkt het een feestje’), spraken sommige mensen schande van de actie. ‘Welke idioot verzint dit in deze tijd?’ tweette iemand bijvoorbeeld. ‘Er is niemand die gezegd heeft dat dat misschien niet zo’n strak plan was?’ voegde een ander toe. ‘Geen aanslag, oorlog of gijzeling maar gebrek aan besef van de luchtvaartindustrie zo blijkt.’