Gehuld in isolatiedekens wachten gestrande reizigers op Utrecht Centraal op trein naar huis

met videoDe storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam heeft ook problemen veroorzaakt op Utrecht Centraal. Treinen naar Schiphol vertrekken niet, dus staan veel mensen met grote en kleine koffers verdwaald om zich heen te kijken. Zo'n honderd reizigers hebben afgelopen nacht noodgedwongen doorgebracht in de Jaarbeurs.

In de Utrechtse nachtopvanglocatie werden stretchers met dekens neergezet. Het Rode Kruis was aanwezig en heeft voor eten en drinken gezorgd. In Amsterdam werden gestrande reizigers die naar een concert van Harry Styles waren geweest, opgevangen in de Ziggo Dome.

Met kleine ogen en een vermoeide glimlach staan Mare (15), Rieke (44) en Alie (44) deze ochtend in alle vroegte in de hal van Utrecht Centraal. ,,De NS gaf géén informatie over de stand van zaken. We wisten niet waaraan we toe waren”, zegt Rieke. ,,Alle updates kregen we via de nieuwsapps op onze telefoons”, vult Alie aan. ,,Rond 03.00 uur werden er slaapzakken uitgedeeld.

Toen pas werd duidelijk dat er écht geen trein meer zou rijden en dat we in de Ziggo Dome zouden slapen.” Rieke: ,,Er was geen stretcher. We hebben twee stoeltjes tegen elkaar geduwd om een bed te maken.” Het drietal probeert terug te komen in Groningen, maar óf en hoe dat lukt, is nog maar de vraag.

Warmte van een isolatiedeken

Gehuld in een zilvergouden isolatiedeken, zitten Danique (19) en Quincy (18) in het ochtendzonnetje op een bankje bij Utrecht Centraal Jaarbeurszijde. Ook zij hebben de nacht doorgebracht in de Ziggo Dome. ,,We waren bij het concert van Harry Styles en kwamen niet meer terug in Winterswijk.”

Volledig scherm Hoewel ze niet meer thuiskwamen na het concert van Harry Styles, vonden Danique (19) en Quincy (18) dat het 'helemaal waard'. © AD Utrecht

,,Na de show werd op het station aangegeven dat we naar de Ziggo Dome konden. De opvang was daar heel goed geregeld”, vindt Danique. ,,We kregen flesjes water en er waren zelfs powerbanks.” Daarna werden de slaapzakken uitgedeeld. ,,We hebben best goed geslapen”, vertelt Quincy. Omdat de treinen vanmorgen nog niet reden, namen de vriendinnen de bus naar Utrecht. ,,Mijn vader komt ons zometeen ophalen”, zegt Quincy. ,,Want als we op de NS moeten wachten….”

Of de gebroken nacht een probleem was? ,,Nee, dat was het helemaal waard!”, klinkt het unaniem.

Ik ben zo moe, ik houd mijn ogen nauwelijks open reiziger

Al sinds zondagmiddag rijden er geen treinen van en naar de hoofdstad, en evenmin van en naar Utrecht Centraal. Omdat de storingsboodschap die wordt omgeroepen alleen in het Nederlands te horen is, kijken toeristen verdwaald om zich heen. De meeste van hen wenden zich tot het grote digitale scherm in het midden van het station, waar het woord ‘cancelled’ in rode letters duidelijk maakt dat hun trein niet rijdt.

Een vrouw gaapt en trekt haar deken van aluminiumfolie nog wat strakker om zich heen. ,,We zijn gisterenavond gestrand in Amsterdam”, vertelt ze in gebrekkig Engels. Een man, met wie ze op stap is, knikt. ,,We moeten naar Groningen, maar we weten niet vanaf welk perron de trein gaat.” Weer klinkt een geeuw. ,,Sorry”, zegt de vrouw. ,,Ik ben zo moe, ik houd mijn ogen nauwelijks open.”

Volledig scherm Gestrande reizigers overnachten in de Jaarbeurs in Utrecht. © Koen Laureij

Opvang in de Jaarbeurs

Even verderop, romdom de digitale borden met vertrekinformatie, staan een boel mensen. Zo ook een vriendengroep, die de informatie op de schermen vergelijkt met de updates van de reisapp op hun telefoon.

,,Onze reis moet nog beginnen”, vertelt een vrouw. ,,We gaan naar Berlijn, maar we weten niet of de trein eigenlijk wel rijdt”, voegt een man toe. Het drietal overlegt even en sluit dan aan in de lange rij van de servicebalie. Al sinds vanochtend vroeg is het daar een komen en gaan van reizigers.

De veiligheidsregio Utrecht liet zondagnacht rond 02.45 uur weten dat ook bij Utrecht Centraal een aantal reizigers was gestrand. De meesten van hen wisten na enige tijd alternatief vervoer te regelen. Maar circa honderd mensen slaagden daar niet in. Zij konden terecht op een nachtopvanglocatie in de Jaarbeurs vlakbij het station. De mensen werden daar naartoe begeleid, meldt de veiligheidsregio.

De systeemstoring lijkt inmiddels verholpen. Rond 09.00 uur wordt het treinverkeer weer langzaam opgestart.

Volledig scherm Na het concert in Amsterdam wilden Mare, Alie en Rieke terug naar Groningen, maar dat lukte niet vanwege de treinstoring. © AD Utrecht