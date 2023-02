Gekkekoeienziekte op Nederlands boerenbedrijf: het blijkt de minder gevaarlijke variant

Op een boerderij in Zuid-Holland is bij een dode koe de gekkekoeienziekte (BSE) aangetroffen, meldt het ministerie van Landbouw. Nader onderzoek toont aan dat het om de a-typische variant gaat, een minder gevaarlijke variant die ook wel ‘ouderdoms BSE’ wordt genoemd.

Uit voorzorg worden dertien koeien afgemaakt en nader onderzocht die afstammelingen zijn of in de buurt waren bij de 8-jarige Zuid-Hollandse besmette koe, schrijft de Landbouwminister Piet Adema in een brief aan de Kamer die woensdag aan het eind van de dag is verstuurd. ,,Hiermee komen de producten van deze dieren niet in de voedselketen en zijn daarmee geen risico voor voedselveiligheid’’, aldus de minister.

Deze zogenoemde ‘atypische’ variant kan sporadisch voorkomen bij oudere koeien, een soort ‘ouderdom BSE’. Dit is de soort die zich als mutatie kan hebben ontwikkeld in een oud rund. Dit is de minder gevaarlijke variant.

De agrarische sector en Landbouwminister Piet Adema kunnen opgelucht adem halen, omdat het niet om de klassieke variant blijkt te gaan. Die wordt kan komen door verkeerd behandeld veevoer. Dan kan het zijn dat er ‘onvoldoende verhitte of niet- toegestane verwerkte dierlijke eiwitten’ in het voer zitten. In dat geval waren er volgens het ministerie maatregelen nodig geweest ‘om risico’s voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid te beheersen’, schreef de ChristenUnie-bewindsman Adema eerder op woensdag.

Uit het bron- en contactonderzoek van de NVWA is gebleken dat het besmette rund vijf nakomelingen heeft gekregen, waarvan er nog één op hetzelfde bedrijf in leven is. Dit rund is jonger dan 2 jaar. Deze koe wordt ook gedood en getest. De overige vier nakomelingen zijn ouder dan twee jaar, waardoor het niet waarschijnlijk is dat overdracht van moeder op deze kalveren heeft kunnen plaatsvinden. ,,Zij vormen dus geen risico voor de volksgezondheid’’, verklaart de Landbouwminister.

BSE is een ziekte die van dier op mens kan overgaan en de dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jacob veroorzaken. Volgens minister Adema is daar nu geen risico op: het positief geteste rund is niet in de voedselketen terechtgekomen.

De bewuste boerderij is maandag na de vondst door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) direct geblokkeerd, zo schrijft Landbouwminister Piet Adema woensdag aan de Tweede Kamer. Dat betekent dat er geen dierlijke producten van het terrein af mogen.

Niet in voedselketen

Landbouwminister Piet Adema meldt in de brief aan de Tweede Kamer ook dat ‘dit positief geteste rund niet in de voedselketen terecht is gekomen en dus geen risico voor de voedselveiligheid vormt’.

Om een nieuwe uitbraak van de gekkekoeienziekte te voorkomen is er een Europees monitoringsprogramma waarbij alle kadavers en alle in nood geslachte runderen in bepaalde risicogroepen worden getest op BSE. De besmetting van deze koe is aan het licht gekomen door die actieve opsporingsmethode. Hiervoor controleert de Universiteit van Wageningen steekproefsgewijs kadavers die worden binnengebracht bij verwerker Rendac. Daaruit is deze week de positieve test gekomen.

Voor het laatst noteerde Nederland in 2011 een BSE-geval, aldus de Wageningen Universiteit. ,,Het is een ziekte die moeilijk uit te roeien is”, reageert een woordvoerster. Vanaf 1987 is bij 88 runderen afkomstig uit Nederland een besmetting vastgesteld.

Wat is de gekkekoeienziekte? BSE of de gekkekoeienziekte is een infectieziekte aan het zenuwstelsel van vooral runderen. Verkeerde eiwitten zorgen voor microscopisch kleine holtes in de hersenen. Koeien kunnen deze eiwitten zelf ontwikkelen, door verandering van de genen. Maar de grote uitbraak eind vorige eeuw kwam door krachtvoer dat ze te eten kregen. Daarin zat diermeel dat onvoldoende verhit was. Koeien worden meestal in het eerste jaar besmet door het eten van het geïnfecteerde krachtvoer, weet de Wageningen Universiteit. Pas na een paar jaar begint de ziekte zich te uiten. De koe trekt zich terug, raakt overgevoelig voor prikkels wordt onhandelbaar en soms agressief. Uiteindelijk worden ook de spieren aangetast, waardoor een koe zijn achterpoten omhoog gooit. Uiteindelijk verlamt de koe en gaat ze dood. De ziekte is niet overdraagbaar door fysiek contact, maar wel door consumptie van besmet weefsel. Door het eten van niet goed doorbakken vlees van een besmette koe, kan bij mensen de ziekte Creutzfeldt-Jacob ontstaan. Daarbij sterven hersencellen in rap tempo af, waardoor mensen moeite krijgen met bewegen en praten. Binnen zes weken tot een jaar na de eerste verschijnselen overlijden de meeste mensen met de hersenziekte. In mei 2005 overleed een vrouw bij wie als eerste in Nederland een variant van die ziekte werd vastgesteld. Ook in 2006 en 2009 overleden er mensen aan, aldus het RIVM. In Engeland, waar BSE vooral heerste, overleden tot nu toe 178 menen door de ziekte.

Twee varianten

Het ministerie wil niet zeggen waar de Zuid-Hollandse boerderij precies ligt, om de boer in kwestie in bescherming te nemen.

,,Het is natuurlijk schrikken en erg vervelend voor de getroffen melkveehouder”, zegt een woordvoerster van landbouworganisatie LTO-Nederland. Over de oorzaak en de lokale situatie tast ook LTO op dit moment in het duister. ,,We wachten het lopende onderzoek af.”

Bron- en contactonderzoek

De NVWA voert nu bron- en contactonderzoek uit onder de dieren. Daarbij wordt vooral het nageslacht van het rund onderzocht op de ziekte, en wie er verder met dit dier in aanraking zijn opgegroeid. De ziekte is niet overdraagbaar van rund op rund.

,,Een besmetting van de koe via het voer lijkt normaal gesproken uitgesloten”, zegt directeur Henk Flipsen van de Nevedi (Nederlandse Vereniging voor Diervoerindustrie). Na de grootschalige uitbraak van BSE in Engeland, eind vorige eeuw, werden strenge Europese regels ingevoerd die het gebruik van dierlijke eiwitten in diervoer voor herkauwers verboden. Ook nu mag er nog geen diermeel in voer voor Nederlandse runderen worden gebruikt.

Talloze schapen en runderen in het Verenigd Koninkrijk kregen in de vorige eeuw de gekkekoeienziekte omdat ze de dierlijke eiwitten van zieke soortgenoten binnenkregen.

Regels versoepeld

Omdat BSE onder herkauwers de afgelopen tien jaar grotendeels onder controle lijkt, heeft Brussel de strenge regels voor diervoer versoepeld. ,,Stap voor stap mogen grondstoffen van dierlijke oorsprong weer worden gebruikt”, verklaart Flipsen. Het gaat daarbij alleen om laagrisico-materiaal. ,,En het is alleen toegestaan in voer voor pluimvee en in voedsel voor vissen en huisdieren.” Nederlandse schapen, geiten en runderen krijgen geen voer met dierlijke oorsprong.

