Geknoei met handtekeningen Nashville-pamflet: ‘Dit had niet mogen gebeuren’

De groep predikanten die de Nederlandse Nashville-verklaring verspreidde, heeft zonder expliciete toestemming ondertekenaars toegevoegd. ,,Dat had niet mogen gebeuren’’, melden de dominees vanochtend in een persverklaring. Zij organiseren nu eerst een ‘studiedag’. Totdat daar iets uitkomt, verdwijnt de Nashville-verklaring weer in de lade.

Het zwaar omstreden pamflet waarin homoseksuelen en transgenders worden afgewezen, was ondertekend door ruim tweehonderd orthodoxe protestanten. Maar nu blijkt dat de initiatiefnemers ook supporters hebben toegevoegd zonder duidelijke instemming: ,,De lijst met ondertekenaars is op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen’’, meldt dominee Rinie van Reenen namens de Nederlandse Nashville-groep. ,,Het had niet mogen gebeuren dat er mensen op stonden die daar niet expliciet toestemming voor hadden gegeven. Daarom zien wij voorlopig af van het publiceren van ondertekenaars.’’

‘Communicatie had beter gekund’

In de persverklaring melden de initiatiefnemers verder dat de communicatie ‘beter had gekund’ en ze betreuren dat hun vertaling is opgevat als antihomopamflet: ,,Dat trekken wij ons aan. Sommigen hebben het document gelezen alsof met de juiste aanpak een homoseksuele gerichtheid ‘genezen’ kan worden. Of dat het erkennen of uitspreken van het homoseksueel gericht-zijn zonde is. Hoewel wij een homoseksuele praktijk afwijzen, wij aanvaarden onze homoseksuele medemens.’’

De Nashville-verklaring gaat voorlopig in de lade, eerst willen de predikanten nog een ‘studiedag’ houden over de thema's.

Het pamflet uit de VS waaide over naar Nederland. Toen de tekst vorig weekend werd gepubliceerd, barstte de bom, met aangiftes en een hausse aan steunbetuigingen voor de homogemeenschap tot gevolg. Tegenstanders kraakten de verklaring die volgens hen homoseksuelen en transgenders wegzet als zondig en ‘te genezen’. ,,Dit is een stap erger dan we tot nu toe hoorden van de strenggelovigen’’, zei theoloog Alain Verheij. ,,Artikel 7 van het manifest suggereert dat je niet homo of transgender mag zijn omdat het een kéuze is. Alsof geaardheid niet bestaat!’’