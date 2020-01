Geldautomaten blijven ‘s nachts nog een jaar langer dicht

,,Wij verwachten dat het verantwoord is de nachtsluiting uiterlijk op 31 maart 2021 op te heffen”, aldus de NVB. Dan hoopt de vereniging een techniek beschikbaar te hebben waarbij geld dat wordt buitgemaakt bij een plofkraak, onbruikbaar is. ,,Dit zal enige tijd in beslag nemen.”

Sinds de invoering van de nachtsluiting, op 16 december, zijn er alsnog vier plofkraken geweest, aldus de NVB. De geldautomaten worden ‘s nachts wel afgesloten, maar niet leeggehaald. Bekend is dat plofkrakers via de geldlade een explosief naar binnen proberen te schuiven. Als die dichtblijft, kan dat niet.

Banken zijn bezig om samen met gemeenten, de politie en Geldmaat te bepalen waar geldautomaten een risico opleveren voor de veiligheid van omwonenden en welke verplaatst moeten worden. Voorlopig blijven de meeste geldautomaten dus dicht tussen 23.00 en 07.00 uur.

Uitgaansgebieden

Op sommige plekken wordt gekeken om automaten nog tot 02.00 uur ’s nachts open te houden, zoals in uitgaansgebieden waar de risico op een plofkraak klein is. Dit betreft volgens de NVB ongeveer honderd geldautomaten.

,,Plofkraken ondermijnen onze samenleving”, zei NVB-voorzitter Chris Buijink eerder al in het AD. ,,We kunnen er niet in berusten dat er elke paar dagen een explosief af gaat in ons land, niet zelden in de buurt van woningen. Ik ben daarom blij dat we vandaag met de ministers en alle betrokken publieke en private instellingen een front vormen tegen deze ontwrichtende vorm van criminaliteit.’’

Detailhandel Nederland gaf al aan begrip te hebben voor de maatregel. ,,Het belangrijkste is de veiligheid van winkeliers, medewerkers en mensen die bij en boven winkelpanden wonen.”

‘Contant geld onmisbaar’

Het aantal in Nederland aanwezige geldautomaten is sinds medio 2016 afgenomen van 8201 naar 7070 stuks medio 2019; een daling van bijna 14 procent. Desondanks is de landelijke dekking van de geldautomaten, en eventuele afstortmogelijkheden, nog steeds hoog, meldt het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). In 2019 had 99,50 procent van de Nederlandse huishoudens binnen een straal van vijf kilometer toegang tot een geldautomaat. In 2018 was dat 99,55 procent.