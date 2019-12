Geldautomaten ’s nachts buiten werking om plofkraakrisico

Banken, Geldmaat, toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) en de politie doen verder versneld onderzoek naar een nieuwe maatregel om bankbiljetten bij een plofkraak onbruikbaar te maken, zodat er voor criminelen niets meer valt te halen. Doel is deze maatregel zo snel mogelijk toe te passen.



,,Plofkraken ondermijnen onze samenleving", zegt NVB-voorzitter Chris Buijink. ,,We kunnen er niet in berusten dat er elke paar dagen een explosief af gaat in ons land, niet zelden in de buurt van woningen. Ik ben daarom blij dat we vandaag met de ministers en alle betrokken publieke en private instellingen een front vormen tegen deze ontwrichtende vorm van criminaliteit.”