Gelderse politie tast in het duister over zendmastbrand: ‘Sporen verdwijnen bij een brand’

Boze man gooit honderden videoban­den op straat in Vlijmen, moet alles zelf opruimen

13 september Een man in het Brabantse Vlijmen heeft in een emotionele bui in de nacht van zaterdag op zondag ongeveer tweehonderd videobanden uit zijn raam gegooid. De politie was daar niet zo van gediend: de man moest alles zelf opruimen. Enkele omstanders hielpen hem daarbij.