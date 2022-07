Geldkraan voor Amsterdamse studenten blijft dicht na vrouwonterende speeches

De Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit (VU) en de HvA trokken in september 2021 alle beurzen in vanwege excessen tijdens de ontgroeningsperiode. Het corps, waar prinses Amalia lid van wil worden, zou ten minste een jaar geen beurzen ontvangen en een einddatum werd niet afgesproken.

In regulier overleg wordt nu steeds bekeken of er een cultuuromslag plaatsvindt die heropening van de geldkraan rechtvaardigt. ,,Daar helpt het nieuwste incident niet bij”, aldus woordvoerder Yasha Lange van de UvA namens de drie instellingen. ,,Het zal worden meegenomen.”

Protestbrief

De gebeurtenissen worden bevestigd in een protestbrief van enkele honderden leden richting het bestuur van de vereniging. Daarin schrijven zij: ‘Wij zijn klaar met dit seksisme. Wij horen de mannen al denken, ‘het is maar een grap’. Volgens ons is de grap voorbij. Een jaar lang cultuurverandering etaleren, om vervolgens dit soort termen zelf uit te kramen en dat het nog wordt toegejuicht ook? Waar zijn we in vredesnaam mee bezig.’