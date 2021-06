Gelovige journalistenschopper krijgt taakstraf en moet schadevergoeding betalen

Renata vliegt naar Suriname om coronapa­tiën­ten te helpen: ‘Blij dat ik ook daar iets kan betekenen’

15:47 Een team van 23 vrijwilligers is vrijdagmiddag vertrokken naar Suriname om te helpen bij de bestrijding van het coronavirus. Renata Huisman uit Cuijk is een van hen en ze is blij dat ze mee mag. ,,Ik wil ook in andere delen van de wereld iets kunnen betekenen.”