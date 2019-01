Geluidsopname Willem Holleeder over zijn positie in de onderwereld duikt op

Willem Holleeder zou in een telefoongesprek met misdaadverslaggever Peter R. de Vries hebben bekend een driemanschap te hebben gevormd met de doodgeschoten topcrimineel Stanley Hillis en de inmiddels tot levenslang veroordeelde Dino Soerel. Het telefoongesprek is door De Vries opgenomen en vorige week aan het Openbaar Ministerie gegeven.

Peter R. de Vries moet nu opnieuw getuigen in het strafproces tegen Willem Holleeder. Aanleiding voor het verhoor is het op band opgenomen gesprek tussen De Vries en Holleeder in 2011. De opname is aan het strafdossier toegevoegd.

Over de inhoud van het gesprek wil het Openbaar Ministerie (OM) niets zeggen. Volgens NRC Handelsblad, dat de band reeds heeft beluisterd, praat Holleeder over onderwerpen waarover hij tijdens het proces geen vragen heeft willen beantwoorden.

Onderwereld

Het gesprek volgde op een vertrouwelijke brief van Holleeder aan De Vries, waarin Holleeder schrijft over zijn positie in de onderwereld en zijn verhouding tot andere kopstukken daarin. In de brief maakt Holleeder er gewag van dat hij wordt bedreigd door advocate Bénédicte Ficq, de raadsvrouw van Dino Soerel. Ficq zou hem onder druk hebben gezet valse verklaringen ten gunste van Soerel af te leggen. Het kantoor van Ficq heeft dit verhaal eerder al afgedaan als onzin.

Soerel, Holleeder en de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis hebben volgens het OM een driemanschap gevormd. In het gesprek vertelt Holleeder in detail over zijn contacten met Soerel en Hillis,. Tijdens het proces heeft hij zakelijke banden met dit tweetal ontkend.

Holleeders advocaat Sander Janssen wil pas op 14 januari reageren, als De Vries moet getuigen. ,,In de tussentijd doet men er goed aan zich af te vragen welk belang er voor partijen zou kunnen zijn om dit steeds via de media te blijven spelen”, twittert hij maandag.

Eerder getuige

De Vries trad al eerder op in de zaak tegen Holleeder. Begin vorig jaar liep de misdaadverslaggever nog voor aanvang weg, omdat hij zijn auto niet in de beveiligde garage van de rechtbank mocht zetten en bij binnenkomst zijn schoenen uit moest doen bij een detectiepoortje.

Het verhoor van De Vries draaide in april uit op een confrontatie tussen hem en Willem Holleeder. De Vries’ opmerkingen over een telefoongesprek met Holleeders advocaat Stijn Franken, en daaropvolgend een telefonade met Holleeder zelf, schoot bij de crimineel in het verkeerde keelgat. Holleeder betichtte De Vries van meineed. Eerder noemde Holleeder De Vries al een oplichter.