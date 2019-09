Gelukkig maken plekken als het Oranjehotel Tweede Wereldoorlog tastbaar

‘Nederland stak miljoenen euro's subsidie­geld in dubieuze denktank’

5:34 Nederland heeft jarenlang miljoenen euro's gestoken in een denktank waar sprake was van hoge salarissen, misbruik van subsidiegeld en vriend­jespolitiek. Deze in Genève gevestigde ngo voor het promoten van handel en duurzame ontwikkeling kreeg de afgelopen ruim twintig jaar in totaal 25 miljoen euro Haagse subsidie. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.