Gemeente Almere gooit notariskantoor op slot: ‘Faciliteerde criminelen om geld wit te wassen’

De Almeerse burgemeester Franc Weerwind heeft vandaag een notariskantoor voor zes maanden laten sluiten vanwege het faciliteren van criminele activiteiten. Het gaat om het kantoor van notaris Maarten Prinsze, die in 2017 werd aangehouden en in februari van dit jaar uit zijn ambt werd gezet. Het is volgens de gemeente Almere voor het eerst dat ‘het bestuursrecht zo wordt ingezet in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit’.

De gemeente zegt het kantoor te hebben gesloten, omdat uit onderzoek van de recherche is gebleken dat het notariskantoor ‘criminelen faciliteert in hun activiteiten, dat er sprake is van een gevaar voor en een ernstige verstoring van de openbare orde’. De gemeente heeft de notaris laten weten dat het kantoor vanaf volgende week maandag dicht moet zijn. Volgens recherchechef Johan van Hartskamp van de politie Midden Nederland is de notaris ook onderwerp van strafrechtelijk onderzoek. ,,Hij faciliteert criminelen vanuit de onderwereld om geld wit te wassen in de bovenwereld.”

Volgens Van Hartskamp is het goed dat vanuit de overheid nu word doorgepakt. ,,Politie en justitie voeren strafrechtelijk onderzoek uit, en de gemeente voert een bestuurlijke maatregel uit door het pand te sluiten. Dat komt omdat er grote zorgen zijn over de veiligheid van omwonenden en eventuele bonafide klanten. De criminele loop moet eruit.” Waar het strafrechtelijk onderzoek tegen Prinsze precies om draait kan Van Hartskamp niet kwijt. ,,Wel is het zo dat al enkele jaren voorkomt in onderzoeken die wij draaien rondom de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.”

Niet voor het eerst in opspraak

Het is niet voor het eerst dat notaris Prinsze in opspraak raakt. Zo deden de politie en de opsporingsdienst FIOD in 2017 een inval in zijn kantoor en in zijn woning op villapark Het Spiegel, ook in Almere. Daarbij werd de notaris ook aangehouden en zat hij uiteindelijk twee weken in voorarrest. De rechercheurs halen zijn hele huis overhoop, nemen bankafschriften en bonnetjes in beslag, maar ook de 12.000 euro in contanten die in een kluis bewaard liggen. Volgens de notaris was dat geld voor een aannemer die zijn huis in Frankrijk zou verbouwen. ,,Franse aannemers houden niet van cheques,” zei hij daar zelf over.

Volledig scherm Burgemeester Franc Weerwind van Almere. © ANP

Begin dit jaar, in februari, werd de notaris door de Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden uit zijn ambt gezet. Dit vanwege een vals opgemaakte brief. Tijdens zijn detentie in 2017 werd hij geconfronteerd met deze brief, waarin de notaris beschreef dat hij met eigen ogen had gezien dat een bedrijf over anderhalf miljard Venezolaanse Bolivars beschikte. De pallets met geldbiljetten had hij zelf gezien. Maar bij een inval ontbreekt van deze pallets elk spoor. Politie en justitie gaan er vanuit dat notaris een valse brief heeft opgesteld, met als doel ‘derden ervan te overtuigen’ dat een bepaalde partij legaal 1,5 miljard Bolivars in bezit had.

Ernstig verwijtbare misstap

Volgens de Kamer voor het Notariaat is dit ‘een ernstig verwijtbare misstap’ en ‘een ontoelaatbare gedraging’, waardoor hij in februari met onmiddellijke ingang uit zijn ambt werd gezet. Daarbij is ook rekening gehouden met het feit dat de notaris in 2018 al eens twee maal voor drie maanden was geschorst, omdat hij niet voldeed aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Notaris Prinsze is in beroep gegaan tegen de beslissing, en de zaak dient donderdag bij het Gerechtshof in Amsterdam.

Een secretaresse van het notariskantoor laat desgevraagd weten ‘niet op de hoogte’ te zijn. De notaris zelf was onbereikbaar voor een reactie.