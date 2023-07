Gemeente koopt volledige camping voor opvang Oekraïners: ‘Dit is praktisch’

Zorg om afnemende interesse voor Frans en Duits: ‘Waarom taal leren als je Google Translate hebt?’

Het taalonderwijs op de middelbare school gaat de komende jaren flink veranderen. In de nieuwe examenprogramma’s is meer aandacht voor cultuur en geschiedenis. ,,We willen jongeren taalvaardig én taalbewust én cultuurbewust maken.’’