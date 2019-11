Gemeente plaatst bewakingscamera bij Joods gezin: ‘Wij worden al 20 jaar geterroriseerd’

Dat heeft burgemeester Rian van Dam van de gemeente Hollands Kroon vandaag verklaard tegenover NH Nieuws. De plaatsing van de bewakingscamera gebeurt volgens haar bij wijze van preventie, maar ook met het oog op informatie. Het gezin wordt naar eigen zeggen al 20 jaar getreiterd en is ervan overtuigd dat het gaat om antisemitisme. Volgens hen schreeuwden jongeren onlangs nog ‘Heil Hitler’ naar de jongste zoon en werden ze in hun woning al tientallen keren lastiggevallen.



Het voorlopige dieptepunt was de ontploffing van een vuurwerkbom, drie weken geleden. ,,Ik werd wakker gemaakt door mijn zoon”, zei Odile Schmidt toen tegen NH Nieuws. ,,In de brievenbus bleek een rotje te zijn afgestoken. We wilden net weer naar boven gaan, toen er een enorme knal in de keuken klonk. Het raam bleek te zijn ontploft. Zelfs tien meter verder lagen scherven.”



Volgens het gezin, dat zich niet gehoord voelt door de autoriteiten, was dit het achtste incident in drie jaar tijd. De politie neemt de zaak naar eigen zeggen hoog op, maar noemt het ‘lastig’ om de schuldigen in de kraag te vatten. In 2016 werd er weliswaar iemand aangehouden en was het een tijdje rustig, maar daarna begon de ellende voor het gezin weer. De rol van antisemitisme in de pesterijen wordt onderzocht.